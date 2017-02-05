Оливер Стоун обвинил Киев в обострении ситуации в Донбассе из-за Трампа

Осложнение ситуации в Донбассе спровоцировано действиями Киева, который заинтересован в дальнейшем получении помощи от нового руководства США. Такое мнение выразил известный американский режиссер Оливер Стоун в интервью Первому каналу.

«Это отвратительно, что происходит. И неслучайно. Трамп выиграл [президентские выборы], и правительству в Киеве надо, чтобы он продолжал им помогать. И отсюда осложнение обстановки на Донбассе, а обвиняют опять русских», — сказал он.

Стоун также заявил, что не верит украинским властям, и назвал их провокаторами. По его мнению, они «используют любые средства, рассчитывают получить больше денег от Трампа, получить его поддержку, рассказывая какие плохие эти русские». «Это грязная информационная война, это пропаганда», — заключил кинорежиссер.

Обострение ситуации в районе Донецка на юго-востоке Украины началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Оливер Стоун принял участие в работе над документальным фильмом «Украина в огне», вышедшим в мировой прокат в июне 2016-го года, а в российский — в ноябре, также лента была выложена в интернет. Кинокартина повествует об истории Украины с XVII века до наших дней.