В Донецке обвинили украинских силовиков в подготовке к наступлению

Украина стянула к линии соприкосновения в Донбассе дополнительные силы и технику, наращивая группировку войск, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Его слова приводит Донецкое агентство новостей.

«Мы фиксируем концентрацию сил и средств противника на линии соприкосновения войск для создания ударной группировки», — заявил он.

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«Данные сведения позволяют сделать вывод о подготовке командованием ВСУ по приказу преступного военно-политического руководства Украины наступательных боевых действий по всей линии соприкосновения и проведения диверсий на объектах гражданской инфраструктуры», — подчеркнул Басурин.

Кроме того, по его словам, украинские силовики начиная с 16:00 выпустили более 50 снарядов по жилым кварталам Донецка из вооружений, запрещенных минскими соглашениями. Также с украинской стороны был открыт снайперский огонь по военнослужащим ДНР, которые обеспечивали безопасность ремонтных бригад, восстанавливавших поврежденные обстрелами ЛЭП у Донецкой фильтровальной станции. В результате был убит один военнослужащий армии ДНР. Восстановительные работы были прекращены, ремонтные бригады эвакуированы.

Обострение ситуации в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.