В Киеве признали попытку наступления украинской армии в Донбассе

Заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский признал, что киевские силовики ведут наступление в Донбассе. Такое заявление он сделал в среду, 1 февраля, в эфире телеканала «112 Украина».

«На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом наши ребята героически продвинулись вперед», — сказал Павловский.

Ранее в среду сообщалось, что жители Донецка и соседней Макеевки остались без водоснабжения в результате обстрелов украинской армии.

Материалы по теме «Острее всего реагируют дети» Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке

Вечером 31 января глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко рассказал, что бои между ополчением и Вооруженными силами Украины (ВСУ) идут на линии соприкосновения протяженностью 50 километров. По его словам, украинская армия несет тяжелые потери, атакуя в направлении Донецка и Макеевки.

Утром того же дня ополченцы со ссылкой на данные разведки информировали о том, что ВСУ в Донбассе за 29 и 30 января потеряли не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными.

Идущие несколько дней бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда ВСУ вели массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР.