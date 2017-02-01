В ДНР заявили о возможности «Авдеевского котла» для украинской армии

Части Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут попасть в окружение в районе Авдеевки. Об этом рассказал ополченец самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Матюшин, сообщает в среду, 1 февраля, Федеральное агентство новостей (РИА ФАН).

«В результате украинских действий наши войска вернули все позиции, которые были заняты нами ранее. Есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка — Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост», — сказал Матюшин.

Вместе с тем, по его словам, в районе Авдеевки «довольно сильно укреплены (...) позиции украинских войск». «У них очень большое количество техники и артиллерии стянуто туда», — подчеркнул ополченец.

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Матюшин подтвердил, что боевые действия не прекращаются — украинская армия продолжает обстреливать жилые массивы Макеевки, Донецка, Горловки.

Ранее в тот же день замминистра обороны Украины Игорь Павловский признал, что ВСУ пытаются вести наступление в Донбассе.

31 января глава ДНР Александр Захарченко рассказал, что бои идут на линии соприкосновения протяженностью несколько десятков километров. По его словам, ВСУ несут тяжелые потери, пытаясь прорвать позиции ополчения.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда киевские силовики вели массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР.