Захарченко объяснил наступление ВСУ крахом политики Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко приказал военным перейти в наступление в Донбассе из-за провала своей политики. Такое мнение, как передает Донецкое агентство новостей, высказал во вторник, 31 января, в ходе посещения передовых позиций глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко.

«Украина начала боевые действия только потому, что Россия и Америка начали предпринимать попытки нахождения точек соприкосновения. И понимая, что Украине ничего не светит, Порошенко отдал приказ начать атаку Донецкой народной республики», — заявил он.

Ситуация в зоне конфликта в Донбассе, как отметил Захарченко, остается тяжелой. Боевые действия, по его словам, идут на линии фронта протяженностью 50 километров. «Третьи сутки украинские военнослужащие пытаются прорваться к Донецку и Макеевке. Бои тяжелые. Украина несет большие потери», — сказал глава ДНР.

Ранее о том, что Киев может сознательно обострять обстановку в Донбассе, сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung. В правительстве ФРГ, отметило издание, считают, что украинские военные вносят вклад в рост напряженности. «Как полагают в Берлине, Порошенко пойдет на что угодно, чтобы не допустить отмены санкций против России», — говорилось в статье.

Ведущиеся несколько дней бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская армия вела массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). 31 января украинская армия обстреляла город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».