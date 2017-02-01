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В ООН призвали немедленно прекратить боевые действия в Донбассе

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Стороны конфликта на востоке Украины должны немедленно прекратить «все враждебные действия» и соблюдать перемирие. Как передает во вторник, 31 января, ТАСС, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Столкновения на линии соприкосновения в Донбассе являются прямым нарушением минских договоренностей, подчеркнул он. «Мы призываем все стороны немедленно прекратить все враждебные действия, полностью соблюдать режим прекращения огня, предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к населению, обеспечить безопасный доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, который позволит ей отчитываться о ситуации на месте событий, а также возобновить усилия по мирному урегулированию конфликта», — сказал Дюжаррик.

Кроме того, он выразил глубокую обеспокоенность со стороны ООН эскалацией боев возле Авдеевки, Ясиноватой и Донецка, приведшей к жертвам, а также судьбой мирных жителей.

Ранее 31 января Госдепартамент США также проявил озабоченность ситуацией на востоке Украины и призвал к немедленному восстановлению режима прекращения огня. До этого во вторник Служба безопасности Украины пообещала приложить все усилия по обеспечению доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районы обострения конфликта в Донбассе.

Бои под Авдеевкой в Донбассе продолжаются уже несколько дней и являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР. Также 31 января украинские военные из реактивных систем залпового огня «Град» обстреляли город Ясиноватая возле Донецка.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года, через два месяца после смены власти в стране. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 10 тысяч человек.

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