Госдеп заявил о гибели десятков украинских военных под Авдеевкой

Соединенные Штаты обеспокоены обострением ситуации на востоке Украины и призывают к немедленному восстановлению режима перемирия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном во вторник, 31 января, на сайте Госдепартамента США.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, боевые действия уже привели к гибели «десятков украинских военных» (Киев официально признал восемь погибших бойцов ВСУ — прим. «Ленты.ру»), а также десяти жертвам среди гражданского населения.

В Госдепартаменте также напомнили, что в результате обострения обстановки без воды, тепла и света остались 17 тысяч мирных жителей, в том числе 2,5 тысячи детей. «Для того чтобы предотвратить еще больший гуманитарный кризис, мы призываем к немедленному прекращению огня, устойчивому, полному и беспрепятственному доступу наблюдателей ОБСЕ. Мы также подтверждаем поддержку со стороны США реализации минских соглашений», — говорится в заявлении.

Материалы по теме «Острее всего реагируют дети» Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке

Идущие уже несколько дней бои под Авдеевкой являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее во вторник ополченцы заявили, что у них в руках оказался доклад начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о потерях силовиков за последние двое суток. Согласно документу, за два дня боев ВСУ потеряли не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными.