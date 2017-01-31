СБУ пообещала обеспечить ОБСЕ доступ в район боев под Донецком

Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала способствовать тому, чтобы члены наблюдательной миссии ОБСЕ попали в районы проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Сообщение об этом во вторник, 31 января, было размещено на сайте СБУ.

«СБ Украины отмечает, что будет способствовать Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном и беспрепятственном доступе к территориям района проведения антитеррористической операции, в том числе и в авдеевский промзоне», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что находящиеся в «эпицентре событий» оперативники ведут активную работу по обнаружению и уничтожению групп диверсантов и корректировщиков огня, а также по задержанию пособников террористов. Кроме того СБУ заверяет, что ее сотрудники помогают местным властям не допустить гуманитарной катастрофы и спасти мирных жителей.

В свою очередь наблюдатели СММ ОБСЕ на Украине заявили об ограничениях со стороны представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) свободы их передвижения в зоне обострения конфликта. Как утверждается на странице миссии в Facebook, сейчас ее сотрудники не могут проверить, насколько стороны соблюдают ранее достигнутые договоренности.

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«Это возможно только в том случае, если она будет иметь неограниченный и безопасный доступ (в районы конфликта). Это не тот случай. Свобода передвижения СММ ОБСЕ в 2016 году ограничивалась почти две тысячи раз, и в настоящее время так называемая ДНР отказывается предоставить гарантии безопасности, необходимые для наблюдения в районе Авдеевки — Ясиноватой», — сказано в публикации.

Ранее 31 января Следственный комитет России заявил о намерении выяснить обстоятельства обстрела российских журналистов в Киевском районе Донецка в рамках расследования уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны.

В тот же день стало известно о ранении там оператора российского телеканала Life Павел Чуприна в результате обстрела. Также сообщалось, что под огонь попали сотрудники НТВ, стрингер RT, работники МЧС ДНР и представители местной администрации.

Бои под Авдеевкой в Донбассе продолжаются уже несколько дней и являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР. Также 31 января украинские военные из реактивных систем залпового огня «Град» обстреляли город Ясиноватая возле Донецка.

Киев начал военную операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в апреле 2014 года, через два месяца после смены власти в стране. По данным ООН, в ходе конфликта погибли более 10 тысяч человек.