Москва призвала Киев прекратить провокации в Донбассе

Россия призывает Украину в кратчайшие сроки прекратить вооруженные провокации на территории Донбасса. Соответствующее заявление МИД России опубликовано на сайте ведомства во вторник, 31 января.

«Призываем украинские власти незамедлительно прекратить вооруженные провокации в Донбассе, соблюдать имеющиеся договоренности о перемирии», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Киев должен начать выполнять положения минских соглашений, говорится в заявлении. В нем подчеркивается, что юго-восток Украины «вновь оказался на грани настоящей гуманитарной и экологической катастрофы» из-за того, что власти страны не исполняют их.

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«Вместо усилий по достижению устойчивого мира украинские власти упорно пытаются добиться военного решения конфликта. Хотелось бы напомнить, чем заканчивались для него подобного рода авантюры», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

МИД, как отмечается в заявлении, рассчитывает, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ оперативно примет меры для деэскалации ситуации, а партнеры Украины — постараются заставить Киев отказаться «от попыток взять военный реванш в Донбассе».

Ранее во вторник сообщалось, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики попросили лидеров России, Германии и США остановить обстрел Донбасса Вооруженными силами Украины.

В тот же день отмечалось, что ведущиеся несколько дней бои под городом Авдеевкой являются самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда украинская армия вела массированные обстрелы ДНР.