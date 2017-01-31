В Донецке бои под Авдеевкой назвали самыми ожесточенными с августа 2015 года

Бои под Авдеевкой являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская армия вела массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» во вторник, 31 января, рассказал житель Донецка Денис Селезнев.

«Самые сильные бои, перестрелки происходят ночью. Я вам скажу, что таких боев, обстрелов, работы артиллерии не было с августа 2015 года», — отметил он.

Вместе с тем, по словам Селезнева, в городе нет паники. «Взрослые на работе, дети в школах. Ничего панического не происходит, все штатно. Все обычно. Прилеты (попадания снарядов — прим. «Ленты.ру») есть, но не первый раз это», — прокомментировал он.

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Собеседник также рассказал, что в Киевском районе Донецка были перебои с электричеством и водоснабжением.

Ранее во вторник сообщалось, что украинская армия обстреляла город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». По словам представителя ополчения, украинские части вели огонь из артиллерийских орудий калибром 120 и 152 миллиметра. В тот же день в ДНР заявили об обстрелах отдельных районов Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ).

Ожесточенные бои уже несколько дней идут в районе Авдеевки (город находится примерно в 20 километрах от столицы ДНР). Они ведутся в основном за промзону, которая находится недалеко от Ясиноватской развязки.