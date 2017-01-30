В Донецке сообщили о гибели более 10 украинских силовиков

При очередной попытке атаковать позиции ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики в понедельник, 30 января, были убиты более 10 украинских силовиков, более 15 ранены. Об этом, как передает РИА Новости, заявили журналистам в Минобороны ДНР.

«С 20:00 после артиллерийской подготовки противник перешел двумя взводами в атаку при поддержке минометов и двух танков, пытаясь обойти наши позиции с фланга. Атакующие силы противника попали на заминированный участок местности и понесли потери», — отметил представитель Минобороны.

По его словам, в атаку украинские силовики перешли после того, как предложили ДНР прекратить огонь. «Украинские командиры, используя открытый эфир для переговоров, выступили с инициативой о прекращении огня, но после его подтверждения с нашей стороны вероломно нарушили, начав массированный обстрел территории ДНР», — отметили в ведомстве.

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Ранее в ДНР сообщили об обострении ситуации. Только в первой половине дня в воскресенье, по данным Минобороны, украинские силовики выпустили по ДНР около 900 мин и снарядов.

Утром в понедельник обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены. Украинские силовики заявили, что ополченцы якобы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки.

В воскресенье, 29 января, сообщалось, что украинская армия предприняла попытку атаковать позиции ополченцев, потеряв 20 человек погибшими. ВСУ обстреляли Ясиноватую и окружающую город территорию, село Яковлевка было полностью обесточено, а в Макеевке повреждены два дома.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. В результате противостояния, по данным ООН, погибли более 9,5 тысячи человек.