Президент Украины Петр Порошенко прервал визит в Германию из-за ситуации в Авдеевке. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил в понедельник, 30 января, замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире украинского «5 канала».

«В связи с эскалацией конфликта вокруг Авдеевки президент Украины решил прервать свой визит в Берлин и срочно вернуться в Киев для того, чтобы координировать меры правительства и меры по предотвращению гуманитарной катастрофы и поиска реагирования на обстрелы, которые происходят вокруг Авдеевки», — отметил Елисеев.

Ранее в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что при очередной попытке атаковать позиции ополчения в понедельник были убиты более 10 украинских силовиков, более 15 ранены.

В первой половине дня в воскресенье, по данным Минобороны, украинские силовики выпустили по ДНР около 900 мин и снарядов.

Утром обстрелу подвергся город Макеевка, один человек погиб, трое ранены. Украинские силовики заявили, что ополченцы якобы пытались штурмовать их позиции в районе Авдеевки.

Порошенко, находящийся с рабочим визитом в ФРГ, высказался за сохранение антироссийских санкций и пообещал, что Киев поддержит давление на Москву в случае, если минские соглашения не будут реализовываться.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. В результате противостояния, по данным ООН, погибли более 9,5 тысячи человек.

