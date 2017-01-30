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Украинская армия в Донбассе обстреляла детский сад в Докучаевске

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В результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Докучаевска в Донбассе повреждены детский сад и жилые дома. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

«В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили три дома в Докучаевске, также частичные повреждения получил детский сад», — приводит агентства слова представителя ДНР.

В воскресенье, 29 января, сообщалось, что украинская армия предприняла попытку атаковать позиции ополченцев, потеряв 20 человек погибшими, еще около 30 получили ранения. ВСУ обстреляли Ясиноватую и окружающую город территорию, село Яковлевка было полностью обесточено, а в Макеевке были повреждены два дома.

Ранее в тот же день стало известно, что боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» открыли заградительный огонь по отступающим украинским военнослужащим. Кроме того, под обстрел на территории ДНР попала съемочная группа НТВ. Как рассказал корреспондент Даниил Левин, это произошло в Макеевке во время интервью с мирными жителями. Журналистам удалось укрыться в безопасном месте.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.

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