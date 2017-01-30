В Донбассе за сутки погибли 20 украинских военных

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики погибли 20 военнослужащих, еще около 30 получили ранения. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование ДНР.

«В бою с одним из подразделений ДНР, командиром которым являлся военнослужащий с позывным Грек, погибло 15 украинских силовиков. Более 20 получили ранение», — уточнил представитель командования. Кроме того, по его данным, еще пять военнослужащих были убиты и десять ранены во время минометного огня со стороны запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» (ПС).

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В целом в командовании отметили обострение обстановки на Донецком направлении. Так, украинские силовики обстреливают Ясиноватую и окружающую город территорию, село Яковлевка было полностью обесточено, а в Макеевке было повреждено два дома. Всего, как сообщается, за минувшие сутки ВСУ свыше тысячи раз обстреляли территорию ДНР.

Ранее в воскресенье стало известно, что боевики ПС для предотвращения отступления открыли заградительный огонь по украинским военнослужащим. По словам представителя ДНР Эдуарда Басурина, силовики попытались занять позиции ополчения в районе Авдеевки, однако были остановлены.

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Также 29 января сообщалось, что в районе промзоны Авдеевки погиб командир батальона, один из основателей бригады «Восток» Иван Балакай (позывной Грек).

Кроме того, под обстрел на территории ДНР попала съемочная группа НТВ. Как рассказал корреспондент Даниил Левин, это произошло в Макеевке во время интервью с мирными жителями. Журналистам удалось укрыться в безопасном месте.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.