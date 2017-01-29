Российские журналисты попали под обстрел в ДНР

Съемочная группа НТВ попала под обстрел на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала в воскресенье, 29 января.

По словам корреспондента Даниила Левина, это произошло около 14:00 во время записи интервью с мирными жителями. «В обстрелянных накануне районах Макеевки был открыт огонь, вокруг было много мирных жителей, всем пришлось упасть на землю», — сказал он.

Как отмечается, в настоящее время журналисты покинули зону обстрела и находятся в безопасности.

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Ранее замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин сообщил, что утром в воскресенье в Макеевке произошел обстрел со стороны украинских военных, передает Донецкое агентство новостей. По его словам, в результате был разрушен двухэтажный жилой дом, еще одно строение повреждено.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.