В ДНР сообщили об обстреле «Правым сектором» отступающих бойцов ВСУ

Боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» открыли заградительный огонь по военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

По словам представителя ДНР, ВСУ попытались занять позиции ополчения в районе Авдеевки. «Противник численностью до взвода атаковал наши позиции, подразделения народной милиции были вынуждены открыть ответный огонь. В результате атакующие были остановлены и начали отступать», — сообщил он, добавив, что для предотвращения отступления боевики «Правого сектора» открыли огонь по украинским силовикам.

По сведениям ополчения, в результате ВСУ потеряли до девяти человек убитыми и 15 ранеными.

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30 декабря Басурин заявил, что киевский режим превратил свою армию в сборище преступников, алкоголиков и убогих. Он добавил, что в Киеве много делают для улучшения имиджа ВСУ, «но у них это явно не получается».

В начале декабря начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что с начала вооруженного конфликта украинская армия потеряла погибшими свыше трех тысяч человек. В свою очередь, главный военный прокурор страны Анатолий Матиос подчеркнул, что только небоевые потери в Донбассе составили за два года более тысячи человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.