В ДНР сообщили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения

Украинские силовики резко увеличили число обстрелов территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду, 11 января, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«ВСУ [Вооруженные силы Украины] за сутки 911 раз нарушили режим прекращения огня — увеличение в два раза по сравнению с предыдущим днем. При обстреле наших позиций ранение получил один военнослужащий», — сообщил Басурин. Он добавил, что по территории республики было выпущено 24 артиллерийских снаряда, 11 танковых, 269 мин, а также 527 боеприпасов из гранатометов. Кроме этого, применялось вооружение БМП и стрелковое оружие.

Представитель ДНР отметил, что 36-я отдельная бригада морской пехоты Украины, занимающая позиции в районе Мариуполя, в период с 10 по 19 января проведет сборы корректировщиков огня артиллерии.

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В свою очередь, в штабе АТО (антитеррористической операции, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе — прим. «Ленты.ру») заявили, что за сутки позиции силовиков были обстреляны 49 раз. «Среди наших военных двое раненых, один травмирован. Один военный погиб», — говорится в размещенном на Facebook сообщении.

Днем ранее ВСУ при попытке атаковать позиции ополченцев под Донецком потеряли двух человек убитыми и трех ранеными. Наступлению силовиков предшествовала артиллерийская подготовка с применением 122-миллиметровых снарядов.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.