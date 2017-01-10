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ВСУ понесли потери при попытке прорвать позиции ополчения под Донецком

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Ополченцы (архивное фото)
Ополченцы (архивное фото)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке атаковать позиции ополченцев под Донецком потеряли двух человек убитыми и трех ранеными. Об этом во вторник, 10 января, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

«ВСУ в 18:45 (19:45 мск) после артиллерийской подготовки с применением 122-миллиметровых снарядов предприняли попытку захвата тремя группами численностью по 10 человек наших позиций в районе промзоны. Наши подразделения были вынуждены открыть ответный огонь из стрелкового оружия», — приводит агентство слова представителя ополчения.

Ранее во вторник украинский волонтер Юрий Мысягин рассказал, что киевские силовики в районе Дебальцево заняли более выгодные позиции.

Представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко со своей стороны сообщил, что диверсионная группа противника попыталась прорвать позиции ополчения у Дебальцево в ночь с 8 на 9 января.

Крупнейшие за последнее время боестолкновения между ополченцами и украинской армией произошли в районе Дебальцево с 18 по 23 декабря. В ЛНР заявили, что ВСУ попытались прорвать оборону, но вынуждены были отступить, потеряв 40 человек убитыми, еще 50 ранеными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось.

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