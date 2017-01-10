Волонтер сообщил об удачной вылазке ВСУ в районе Дебальцево

Украинский волонтер Юрий Мысягин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в районе Дебальцево заняли более выгодные позиции. Об этом во вторник, 10 января, он написал на своей странице в Facebook.

«На Светлодарской дуге у нас "чуток" новых позиций появилось. Наши очень постарались и самое главное все сделали тихо. Позиции наши и крепко наши. Уже и опорники на них стоят», — отметил Мысягин.

Он добавил, что ополченцы обо всем догадались и активизировались, «но было уже поздно». «Нам сейчас надо туда организовать 4500 метров электрического кабеля, чтоб у хлопцев в блиндажах было электричество и свет», — сказал волонтер.

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В свою очередь, представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что диверсионная группа противника попыталась прорвать позиции ополчения у Дебальцево в ночь с 8 на 9 января. «Через 20 минут после начала движения БМП украинских боевиков заглохла и не смогла вернуться на позиции без помощи буксира. Военнослужащим народной милиции ЛНР не пришлось принимать ответных мер противодействия», — подчеркнул он, передает «ЛуганскИнформЦентр».

Крупнейшие за последнее время столкновения между ополченцами Донбасса и украинскими силовиками произошли в районе Дебальцево с 18 по 23 декабря. В ЛНР заявили, что ВСУ попытались прорвать оборону, но вынуждены были отступить, потеряв 40 человек убитыми, еще 50 — ранеными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.