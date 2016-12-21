В ЛНР сообщили о 40 погибших военнослужащих из «Киевской Руси»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке прорвать позиции ополченцев под Дебальцево потеряли 40 человек убитыми, еще 50 — ранеными. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает «ЛуганскИнформЦентр» со ссылкой на представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко.

«Нам достоверно известно о 40 погибших и более 50 раненых украинских бойцах из состава 54-й бригады и 11-го батальона 59-й бригады "Киевская Русь". Независимые украинские СМИ сообщают о 100 погибших», — сказал он.

Марочко отметил, что украинское командование скрывает потери даже в регулярных частях ВСУ. «А националистов (бойцов националистических формирований — прим. «Ленты.ру») даже за людей не считает», — подчеркнул он.

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Также в Народной милиции ЛНР сообщили о потере украинскими силами в селе Калиновка двух боевых машин пехоты.

Днем ранее один из лидеров ополчения Донбасса, бывший комендант Горловки Игорь Безлер, известный как Бес, заявил, что ВСУ за два дня боев в районе Дебальцево потеряли убитыми более ста человек. «Командование скрывает реальные потери», — подчеркнул Безлер, сообщив, что эти данные он получил от военнослужащего 54-й бригады ВСУ.

19 декабря в ЛНР сообщали, что украинские силовики атаковали позиции ополченцев на всей линии соприкосновения под Дебальцево.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.