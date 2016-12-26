Ветеран АТО объяснил провал наступления ВСУ под Дебальцево

Лейтенант Нацгвардии Украины, участник боевых действий в Донбассе Сергей Кутраков заявил, что наступление украинских силовиков на Светлодарской дуге в районе Дебальцево провалилось из-за отсутствия нацеленности на победу. Об этом он сказал в эфире передачи «Шустер Live», запись размещена на YouTube.

По его словам, у украинских силовиков есть термин «операция О». «Расшифровывается как операция "Очко". Это когда тактический маневр заканчивается провалом. Произошедшее на Светлодарской дуге как раз и было "операцией О". Бесполезно пытаться достичь тактических успехов без стратегической нацеленности на победу над врагом», — подчеркнул Кутраков.

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Он добавил, что в районе Дебальцево слабо работала украинская артиллерия, она не смогла подавить огневые точки противника. «Вышли, постояли, получили снарядами по голове, получили "двухсотых" и "трехсотых" [погибших и раненых], вынуждены отойти назад», — описал он наступление силовиков.

21 декабря представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при попытке прорыва обороны ополченцев в районе Дебальцево потеряли 40 человек убитыми, еще 50 — ранеными. По его словам, силовики в селе Калиновка лишились также двух боевых машин пехоты.

19 декабря в ЛНР сообщали, что украинские силовики атаковали позиции ополченцев на всей линии соприкосновения под Дебальцево. Уточнялось, что ВСУ использовали артиллерию калибра 152 и 122 миллиметра, минометы и тяжелую технику.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.