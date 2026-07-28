Россияне взяли моторную лодку и пропали

РЕН ТВ: Четыре человека взяли моторную лодку на Чукотке и пропали

Четыре человека взяли моторную лодку в селе Усть-Белая на Чукотке и пропали. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как отметила в беседе с российским телеканалом дочь одной из исчезнувших, ее мать, отчим и двое их друзей отправились на озеро Красное. Обратно они не вернулись. Пропавшие успели один раз связаться по телефону с родными. Затем дозвониться до них стало невозможно.

Береговую линию начали обследовать добровольцы. Кроме того, в поисках намерены задействовать вертолет. Саму лодку обнаружить пока не удалось.

По данным РЕН ТВ, озеро Красное известно неровным илистым дном и глубиной более четырех метров. Водоем подвержен влиянию ветров с Анадырского залива и приливов.

Ранее россиян предупредили, что купание в водоеме может быть опасным для здоровья при резком перепаде температуры воды и воздуха более чем на 10 градусов.

