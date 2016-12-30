В ДНР украинскую армию назвали сборищем убогих и алкоголиков

Киевский режим превратил свою армию в сборище преступников, алкоголиков и убогих. Об этом в пятницу, 30 декабря, сказал замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

«На смену профессиональной армии были сформированы рекрутские вооруженные силы [президента Украины Петра] Порошенко. Под ружья встало немало криминальных элементов, алкоголиков, убогих, которые своим присутствием только мешают нормально служить тем, кто еще может», — заявил Басурин.

Он добавил, что в Киеве много делают для улучшения имиджа Вооруженных сил Украины (ВСУ), «но у них это явно не получается».

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6 декабря начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказал, что с начала вооруженного конфликта украинская армия потеряла погибшими свыше трех тысяч человек. В свою очередь, главный военный прокурор страны Анатолий Матиос подчеркнул, что только небоевые потери в Донбассе составили за два года более тысячи человек.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.