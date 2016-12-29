В ДНР заявили о гибели троих бойцов ВСУ при подрыве мины

Трое украинских силовиков подорвались на мине и погибли при попытке прорыва обороны ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в четверг, 29 декабря, сказал замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, передает Донецкое агентство новостей.

По его словам, позиции ополченцев у поселка Крутая Балка попыталась атаковать диверсионно-разведывательная группа противника численностью до 10 человек. «При подходе в результате подрыва на минном поле трое военнослужащих ВСУ [Вооруженных сил Украины] погибли, остальные в панике вернулись», — отметил он.

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В свою очередь, в штабе АТО (антитеррористическая операция, так в Киеве называют силовую операцию в Донбассе) сообщили, что попытку наступления предприняли ополченцы ДНР. «Бой длился около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений, враг вынужден был отступить», — отмечается на странице штаба в Facebook.

Крупнейшие за последнее время столкновения между ополченцами Донбасса и украинскими силовиками произошли в районе Дебальцево с 18 по 23 декабря. В самопровозглашенной Луганской народной республике сообщили, что ВСУ попытались прорвать оборону, но вынуждены были отступить, потеряв 40 человек убитыми, еще 50 — ранеными.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых украинских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. Стороны неоднократно объявляли о перемирии, однако полностью остановить боевые действия до сих пор не удалось. По последним данным ООН, в результате противостояния погибли более 9,5 тысячи человек.