В ДНР сообщили о перехваченном докладе Порошенко по потерям в Донбассе

Украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными, заявил представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Он заявил, что разведка ополченцев получила доклад начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о потерях силовиков за последние двое суток. Отчет был представлен президенту Петру Порошенко и стал причиной его досрочного возвращения из Германии, где глава государства находился с рабочим визитом, пояснил Басурин.

«Мы обнародуем эту информацию, чтобы дать возможность Петру Порошенко со временем лично, глядя в глаза матерям погибших и покалеченных военнослужащих, дать объяснения, ради каких амбиций он загубил столько людей и какую ему победу принесли свыше 70 отправленных на тот свет бойцов», — подытожил он.

Как передает «Интерфакс», в Минобороны ДНР также заявили, что силы ополчения прекратили огонь в районе Авдеевки, где и произошла эскалация конфликта. В то же время украинские силовики, по утверждениям представителей самопровозглашенной республики, продолжают обстреливать город.

До этого ополченцы сообщали о гибели более 10 бойцов украинской армии при попытке штурма Авдеевки 30 января и 20 военнослужащих — 29 января.

Бои в районе этого города ведутся в основном за промзону, которая находится недалеко от Ясиноватской развязки. Этот транспортный узел считается ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.