Две сотни горняков оказались заблокированы на шахте в Донецке из-за обстрела ВСУ

Шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка оказалась обесточена в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 31 января, рассказали в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает Донецкое агентство новостей.

«Противник продолжает обстрелы Донецка. В результате попаданий снаряда в районе шахты Засядько повреждена подстанция, под землей остаются около 200 шахтеров», — заявил представитель командования, имя которого не сообщается.

Ранее во вторник представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными.

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По словам Басурина, разведка ополченцев получила доклад начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко о потерях силовиков за последние двое суток. Отчет был представлен президенту Петру Порошенко и стал причиной его досрочного отъезда из Германии, где глава государства находился с рабочим визитом.

Уже несколько дней в районе Авдеевки (город находится примерно в 20 километрах от Донецка) идут ожесточенные бои. Бои ведутся в основном за промзону, которая находится недалеко от Ясиноватской развязки. Данный транспортный узел считается ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.

В ходе вооруженного конфликта в Донбассе шахта имени Александра Засядько неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.

Данная шахта считается одним из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине.