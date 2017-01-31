В ДНР из заблокированной шахты спасли 152 горняка

Спасатели самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подняли на поверхность земли 152 горняка из заблокированной из-за обстрелов шахты имени Засядько. Об этом во вторник, 31 января, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

В ведомстве отметили, что работы по эвакуации шахтеров продолжаются.

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Ранее во вторник сообщалось, что шахта имени Засядько в Киевском районе Донецка оказалась обесточена в результате артиллерийского обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под землей оставались заблокированными более 200 шахтеров.

Уже несколько дней в находящемся неподалеку от Донецка районе Авдеевки идут ожесточенные бои. Бои ведутся в основном за промзону, которая находится недалеко от Ясиноватской развязки. Этот транспортный узел является ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.

В ходе вооруженного конфликта в Донбассе шахта имени Александра Засядько неоднократно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ.