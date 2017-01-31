СК возбудил уголовное дело после артобстрела Донецка и Макеевки

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в связи с артиллерийским обстрелом украинскими военнослужащими мирного населения Донецка и Макеевки. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем во вторник, 31 января, в редакцию «Ленты.ру».

Расследование ведется по статье 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

В результате обстрела из тяжелых видов вооружения скончалась местная жительница, еще трое мужчин получили ранения различной степени тяжести.

По данным ведомства, «30 января представители Вооруженных сил Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих командиров и должностных лиц Министерства обороны Украины, осуществили прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры».

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«Очевидно, что украинские силовики продолжают игнорировать не только все достигнутые договоренности, но и здравый смысл, проводя артиллерийские обстрелы Донбасса и уничтожая мирное население. Организованные ими обстрелы явно не случайны. Это спланированные действия, направленные против мирных граждан», — считают в СК.

Ранее 31 января житель Донецка Денис Селезнев рассказал «Ленте.ру», что бои в районе Авдеевки (город находится примерно в 20 километрах от столицы ДНР) являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская армия вела массированные обстрелы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Вместе с тем, по его словам, в городе нет паники. «Взрослые на работе, дети в школах. Ничего панического не происходит, все штатно. Все обычно. Прилеты (попадания снарядов — прим. «Ленты.ру») есть, но не первый раз это», — прокомментировал он.

Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя ополчения сообщило, что украинская армия обстреляла город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».