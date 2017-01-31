Украину предложили «поставить на место» после атаки в Донбассе

Эскалация военного конфликта на линии соприкосновения в Донбассе инициирована киевскими властями и нацелена на сохранение западных санкций в отношении России. Так первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин прокомментировал «Ленте.ру» атаку украинских отрядов на бойцов ополчения в районе Авдеевки.

«Причина — необходимость упредить возможные шаги со стороны новой американской администрации по снижению напряженности и частичной или полной отмене санкций. Для этого Украина должна продемонстрировать, что не время думать об отмене ограничений — напротив, ситуация ухудшается, и нужно оказать давление на Москву», — сказал Затулин.

По мнению депутата, на подобные провокации необходимо реагировать жестко. Он подчеркнул, что военные действия с чьей-либо стороны должны быть «немедленно осуждены со всеми вытекающими последствиями». «Если Украина намерена выступать провокатором для того, чтобы разрушать наметившееся улучшение отношений между Россией и США, то в таком случае она должна быть поставлена на место», — подчеркнул парламентарий.

Материалы по теме Жажда котла Зачем украинские силовики попытались прорваться к Дебальцево

Ранее 31 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали «самостийные отряды» при поддержке артиллерии Вооруженных сил Украины. Песков подчеркивал, что «ополченцам Донбасса пришлось давать отпор, отбивать эту территорию».

В МИД Украины, в свою очередь, потребовали от Москвы «немедленно прекратить боевые действия».

Ожесточенные бои в районе Авдеевки (город находится примерно в 20 километрах от Донецка) продолжаются уже несколько дней. Целью украинских отрядов является промзона неподалеку от Ясиноватской развязки. Этот транспортный узел считается ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях. В результате противостояния, по данным ООН, погибли более 9,5 тысячи человек.