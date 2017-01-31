Украина обвинила Россию в обострении ситуации в Донбассе

Официальный Киев обвинил Москву в обострении ситуации в Донбассе, которое наблюдается в последние двое суток, и потребовал «немедленно прекратить боевые действия». Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Украины.

«Такие действия могут квалифицироваться как военное преступление, грубое нарушение Женевских конвенций от 12 августа 1949 года, незаконно, беспричинное и широкомасштабное уничтожение имущества, не вызванное военной необходимостью», — считают во внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД заявили, что Россия «дерзко игнорирует» свои обязательства в рамках Минских соглашений. Ведомство обратилось к международным партнерам с призывом «усилить политико-дипломатическое давление для того, чтобы остановить опасную эскалацию на Донбассе».

Ранее 31 января стало известно, что что разведка ополченцев получила доклад начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о потерях силовиков за последние двое суток. Согласно документу, украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными. Отчет был представлен президенту Петру Порошенко и стал причиной его досрочного возвращения из Германии, где глава государства находился с рабочим визитом, сказал представитель Минобороны самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.