Кремль выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Донбассе

В Кремле чрезвычайно обеспокоены из-за эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом во вторник, 31 января, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы чрезвычайно сожалеем, что в ходе этой атаки погибли люди и стой и с другой стороной», — отметил Песков.

Произошедшее, по его мнению, похоже на попытку «отвлечь внимание от весьма шаткой внутренней ситуации [на Украине]». «В любом случае все это идет на подрыв минских договоренностей, все это существенно осложняет ситуацию», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков выразил сожаление о погибших «и стой и с другой стороны» в результате осуществленной атаки.

Ранее во вторник стало известно, что разведка ополченцев получила доклад начальника Генштаба ВС Украины Виктора Муженко о потерях силовиков за последние двое суток. Согласно документу, за два дня боев ВСУ потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными.

