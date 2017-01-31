Российский сенатор указал на главного спонсора «самостийных отрядов» в Донбассе

Совершившие нападение на Авдеевку «самостийные отряды» получают постоянную финансовую поддержку от Киева, уверен член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. Такое мнение он высказал в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 31 января.

«Они существуют не за счет пожертвований, а за счет реального финансирования из Киева. Они на зарплате все находятся там», — сказал сенатор, подчеркнув, что действия так называемых добровольческих отрядов координируются украинскими властями.

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По мнению Цекова, Киев обвинил Россию в эскалации напряженности на юго-востоке Украины, потому что не ожидал получить серьезный отпор со стороны вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). «Они этого не ожидали. Очень большие потери со стороны украинских вооруженных сил. Естественно, они подняли вой», — подчеркнул он.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у Москвы есть достоверные сведения о том, что атаку на Авдеевку начали «самостийные отряды» при поддержке артиллерии ВСУ Украины.

В украинском МИД, в свою очередь, потребовали от Москвы «немедленно прекратить боевые действия».

Ожесточенные бои в районе Авдеевки (город находится примерно в 20 километрах от Донецка) продолжаются уже несколько дней. Целью украинских отрядов является промзона неподалеку от Ясиноватской развязки. Этот транспортный узел считается ключевым, поскольку связывает между собой Донецк и Горловку.

Вооруженное противостояние началось в Донбассе весной 2014 года. По данным ООН, в результате боевых действий погибли уже более 9,5 тысяч человек.