Украинские силовики обстреляли Ясиноватую из «Градов»

Украинская армия в Донбассе обстреляла город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом во вторник, 31 января, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на представителя ополчения.

«Около 11:20 (12:20 мск — прим. «Ленты.ру») украинская армия открыла огонь из РСЗО "Град" по Ясиноватой и ее окрестностям. Выпущено 120 снарядов», — приводит агентство слова своего собеседника.

Также представитель ополчения отметил, что украинские части вели огонь из артиллерийских орудий калибром 120 и 152 миллиметра.

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Ранее во вторник в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщали об обстрелах Донецка Вооруженными силами Украины (ВСУ). Артиллерийским огнем в районе шахты Засядько в городе была повреждена подстанция, около 200 шахтеров оказались заблокированными под землей.

В тот же день представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская армия в Донбассе за 29 и 30 января потеряла не менее 78 бойцов убитыми и 76 ранеными. По словам Басурина, разведка ополченцев получила эти данные из доклада начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко. Документ был представлен президенту Петру Порошенко и стал причиной его досрочного отъезда из Германии, где глава государства находился с рабочим визитом.

Уже несколько дней в районе Авдеевки (город находится примерно в 20 километрах от Донецка) идут ожесточенные бои. Они ведутся в основном за промзону, которая находится недалеко от Ясиноватской развязки.