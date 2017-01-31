ДНР и ЛНР призвали Путина, Меркель и Трампа остановить Порошенко

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обратились к лидерам России, Германии и США с просьбой остановить обстрел Донбасса ВС Украины. Текст письма в адрес Владимира Путина, Ангелы Меркель и Дональда Трампа оказался в распоряжении Донецкого агентства новостей.

«Просим Вас остановить Украину и заставить Порошенко прекратить преступную деятельность против народа Донбасса. Заставьте Порошенко перестать стрелять по мирным жителям и снять экономическую блокаду», — написали председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин и его коллега из ЛНР Владимир Дегтяренко.

По мнению Пушилина и Дегтяренко, региону грозит экологическая и гуманитарная катастрофа и необходимо успеть ее предотвратить.