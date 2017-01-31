В Донбассе ранен российский репортер

В Донецке ранен оператор российского телеканала Life Павел Чуприна, сообщается на сайте канала. По предварительной информации, он получил сквозное осколочное ранение в ногу.

По информации ТАСС, также был ранен журналист Донецкого агентства новостей (ДАН). На сайте агентства о ранении его сотрудника не сообщается.

Группа российских журналистов работала вместе с представителями местных СМИ в Киевском районе Донецка. Как ранее передавало ДАН, представители прессы попали под обстрел украинских силовиков.

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Сообщалось, что под огонь также попали представители НТВ, стрингер RT, сотрудники МЧС самопровозглашенной ДНР и представители местной администрации. Журналисты укрылись в подъезде одного из жилых домов, где провели около двух часов. Обстрелы Киевского района продолжались, поэтому выезд журналистов был затруднен.

Под обстрел в столице ДНР 31 января попали съемочные группы Федерального агентства новостей (РИА ФАН) и абхазского агентства ANNA News. Редакция РИА ФАН сообщала, что огонь велся из крупнокалиберного вооружения.

Ранее во вторник самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обратились к лидерам России, Германии и США с просьбой остановить обстрел Донбасса украинской армией.

Ведущиеся несколько дней бои под Авдеевкой являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР. Также во вторник украинская армия обстреляла расположенный возле Донецка город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».