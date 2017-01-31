СКР выяснит обстоятельства обстрела российских журналистов в Донбассе

СКР выяснит обстоятельства обстрела российских журналистов в Киевском районе Донецка в рамках расследования дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Об этом во вторник, 31 января, сообщается на сайте ведомства.

«Следователи проверят, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе», — говорится в пресс-релизе.

Ранее в тот же день СКР сообщил о возбуждении уголовного дела по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны в связи с артобстрелом объектов гражданской инфраструктуры в Донецке и Макеевке 30 января.

Одновременно с этим стало известно о том, что в Киевском районе Донецка в результате обстрела был ранен в ногу оператор российского телеканала Life Павел Чуприна. Также сообщалось, что под огонь попали представители НТВ, стрингер RT, сотрудники МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики и представители местной администрации. Журналисты укрылись в подъезде одного из жилых домов, где провели около двух часов. Обстрелы Киевского района продолжались, поэтому выезд журналистов был затруднен.

Ведущиеся несколько дней бои под Авдеевкой являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР. Также во вторник украинская армия обстреляла расположенный возле Донецка город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».