Совбез ООН в закрытом режиме обсудит обострение конфликта в Донбассе

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) во вторник, 31 января, в закрытом режиме обсудит обострение конфликта в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя председательствующей в Совбезе Швеции Олафа Скуга.

По словам дипломата, совещание созвано по инициативе Киева.

Ранее во вторник самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) обратились к лидерам России, Германии и США с просьбой остановить обстрел Донбасса украинской армией.

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Ведущиеся несколько дней бои под Авдеевкой являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская силовики вели массированные обстрелы территории ДНР. Также во вторник украинская армия обстреляла расположенный возле Донецка город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. В результате противостояния, по данным ООН, погибли более 9,5 тысячи человек.