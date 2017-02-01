Совбез ООН потребовал соблюдать перемирие на востоке Украины

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций обеспокоен ухудшением ситуации на востоке Украины и призывает немедленно восстановить режим прекращения огня. Об этом, как сообщает РИА Новости, говорится в заявлении, принятом во вторник, 31 января, СБ ООН.

«Члены Совета Безопасности выразили серьезную обеспокоенность в связи с опасным ухудшением ситуации на востоке Украины и серьезным влиянием на местных жителей. Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращению огня», — отмечается в документе, внесенном на рассмотрение Совбеза делегацией Киева.

Документ поддерживает территориальную целостность Украины и указывает на необходимость выполнения минских соглашений и резолюции 2202 СБ ООН о мирном урегулировании конфликта.

Ранее 31 января официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что стороны конфликта в Донбассе должны немедленно прекратить «все враждебные действия» и соблюдать перемирие.

О том, что СБ ООН 31 января в закрытом режиме обсудит обострение конфликта на востоке Украины, в тот же день сообщил представитель председательствующей в Совбезе Швеции Олаф Скуг. Он уточнил, что совещание созвано по инициативе Киева.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что в четверг, 2 февраля, пройдет открытое заседание Совбеза организации, посвященное ситуации в Донбассе.

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Ведущиеся несколько дней бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинские силовики вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики. Также во вторник украинская армия обстреляла расположенный возле Донецка город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей силой подавить выступления в Донецкой и Луганской областях. В результате противостояния, по данным ООН, погибли более 9,5 тысячи человек.