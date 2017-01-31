В ДНР погиб боец с позывным Консул из батальона «Сомали»

В ходе боев под Авдеевкой погиб боец ополчения, известный под позывным Консул, из состава батальона «Сомали», которым командует Михаил Толстых (Гиви). Об этом «Ленте.ру» во вторник, 31 января, сообщил спикер парламента Новороссии Олег Царев.

По словам Царева, сам командир «Сомали», несмотря на сложную обстановку, не получил ранений. Ранее в тот же день украинские СМИ распространили известие о ранении Толстых.

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Идущие уже несколько дней бои под Авдеевкой являются самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели массированные обстрелы территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее 31 января украинская армия обстреляла город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град». Кроме того, ВСУ наносили удары населенные пункты и позиции ополчения из артиллерийских орудий калибром 120 и 152 миллиметра.