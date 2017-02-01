«Воскресший» ополченец Консул пообещал продолжить «косить укроп»

Ополченец с позывным Консул опроверг информацию о своей гибели и пообещал и дальше защищать жителей Донбасса. Ранее СМИ сообщили о гибели заместителя командира роты батальона «Сомали» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в боях под Авдеевкой. Обращение Консула опубликовано на YouTube.

Видеоролик представляет собой церемонию прощания с «погибшим». Военнослужащий лежит со свечой в руках, один из его соратников вспоминает, что он еще в 2014 году обещал «доставать, косить укропов (так в Донбассе пренебрежительно называют сторонников киевских властей — прим. «Ленты.ру») даже с того света». «Товарищ, друг, командир, брат... мы с тобой», — говорит участник импровизированной церемонии. В этот момент ополченец поднимается со скамьи. «Пацаны, после таких слов умирать не хочется», — сказал он под смех собравшихся и добавил, что украинских силовиков ждут неприятности. «Не слушайте украинское телевидение. Нас не убивают, очень много вас убивают, и убьют еще намного больше», — подчеркнул он.

Ряд СМИ, в том числе и «Лента.ру», сообщили о гибели Консула 31 января.

Столкновения на различных направлениях в Донбассе активизировались 29-31 января. В эти дни, в частности, возобновились бои близ города Авдеевка, находящегося недалеко от Донецка. По сведениям Минобороны ДНР, потери украинских силовиков в результате нескольких атак составили не менее 78 бойцов погибшими. Кроме того, украинская армия, пытаясь прорвать позиции ополчения на мариупольском направлении в районе села Коминтерново, потеряла 27 военнослужащих убитыми.