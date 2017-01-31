Атаман Козицын объявил сбор казаков-добровольцев для защиты Донбасса

Атаман «Казачьей национальной гвардии» Николай Козицын объявил сбор добровольцев для защиты Донбасса. Соответствующий приказ во вторник, 31 января, опубликован на сайте объединения.

«Приказываю всем казакам Всевеликого Войска Донского быть готовыми принять участие в защите Донбасса. Атаманам округов, юртов, станиц и хуторов подготовить списки добровольцев для формирования новых подразделений Казачьей национальной гвардии», — говорится в документе.

Отмечается, что решение принято «в связи со сложившейся критической ситуацией в Донбассе: ведением боевых действий против ДНР и ЛНР, расстрелами шахтерских поселков, деревень, городов, убийствами мирных жителей, в том числе стариков и детей, грубыми нарушениями минских соглашений».

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Столкновения на различных направлениях в Донбассе активизировались 29-30 января. В эти дни, в частности, возобновились бои близ города Авдеевка, находящегося в шести километрах от Донецка. По сведениям Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), потери украинских силовиков в результате нескольких атак составили не менее 78 бойцов погибшими. Кроме того, украинская армия, пытаясь прорвать позиции ополчения на мариупольском направлении в районе села Коминтерново, потеряла 27 военнослужащих убитыми.

Николай Козицын был одним из лидеров ополчения Донбасса в 2014 году. Его вооруженные сторонники контролировали города Северодонецк, Лисичанск (позже были оставлены украинским силовикам), Антрацит, Красный Луч, Свердловск и Алчевск. В декабре 2014 года Козицын уехал в Россию из-за многочисленных конфликтов с руководством самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Атаман открыто не признает существование ЛНР и ДНР, а считает Донбасс «территорией Российской империи».