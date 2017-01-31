Ополченцы насчитали 27 погибших украинских военных при штурме Коминтерново

Украинская армия, пытаясь прорвать позиции ополчения на мариупольском направлении в районе села Коминтерново, потеряла 27 военнослужащих убитыми. Такие данные привели в Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики, передает «Интерфакс».

«В результате первой бездарной попытки противник потерял одну БМП и личного состава более 20 убитыми. В 14:30 противник предпринял вторую безуспешную попытку атаковать наши позиции в районе Коминтерново силами до одного взвода при поддержке двух БМП», — сказал журналистам представитель министерства. В результате второй атаки погибли семь военнослужащих и 10 получили ранения, уточнили в ведомстве.

В Киеве данную информацию пока не комментировали.

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Столкновения на различных направлениях в Донбассе активизировались 29-30 января. В эти дни, в частности, возобновились бои близ города Авдеевка, находящегося в шести километрах от Донецка. По сведениям Минобороны ДНР, потери украинских силовиков в результате нескольких атак составили не менее 78 бойцов погибшими, по информации Совета национальной безопасности и обороны — всего семь. Спикер парламента Новороссии Олег Царев в комментарии Федеральному агентству новостей высказал мнение, что Киев может намеренно занижать официальную статистику, чтобы поддержать боевой дух солдат.

Основным объектом, за который ведется борьба под Авдеевкой, является местная промзона, возле которой находится Ясиноватская развязка — ключевой транспортный узел между Донецком и Горловкой.

Из-за эскалации конфликта президент Украины Петр Порошенко досрочно вернулся из Германии, где он находился с рабочим визитом. В обострении ситуации Киев обвинил Москву, российское руководство в свою очередь заявило, что обладает достоверными сведениями об инициаторах атаки на Авдеевку. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, на контролируемую ополченцами территорию попытались напасть «самостийные отряды» при поддержке артиллерии украинской армии.