В ДНР назвали предложения Порошенко о переговорах по Донбассу пиаром на крови

Предложение президента Украины Петра Порошенко о проведении 31 января встреч и видеоконференций по Донбассу являются пиаром на крови. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

«Нет, видеоконференций не будет. Завтра – очная встреча в Минске, то есть запланированная встреча контактной группы», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что в районе Авдеевки продолжаются столкновения. По его словам, там имеют место провокации со стороны ВСУ.

Порошенко, комментируя информацию о боях в этом районе заявил, что украинские военные не отвечают огнем на огонь ополченцев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», представители Киева делают все возможное для восстановления энергоснабжения Авдеевки. Развернуты зимние палатки и военно-полевые кухни, население обеспечено генераторами. Созданы все условия для добровольной эвакуации жителей.

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Первый заместитель главы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что в Авдеевке обе стороны конфликта нарушают минские соглашения. «Не буду спекулировать на причинах обострения. Факторы следующие — обе стороны не придерживаются базовых принципов и договоренностей Минска», — цитирует его РИА Новости. Дипломат уверен, что каждая из сторон может прекратить противостояние в любой момент.

По словам Хуга, обстрелы продолжаются, в том числе с применением тяжелого вооружения. «Мы продолжаем получать информацию, доклады о том, что обстреливаются мирные районы и инфраструктура», — подчеркнул он.

Из-за эскалации конфликта президент Украины Петр Порошенко досрочно прервал рабочий визит в Германию. В обострении ситуации Киев обвинил Москву.