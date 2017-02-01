Донецк остался без воды из-за обстрелов украинской армии

Жители Донецка и соседней Макеевки остались без водоснабжения в результате обстрелов украинской армии. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает пресс-служба предприятия «Вода Донбасса».

«В результате боевых действий обесточена Верхнекальмиусская фильтровальная станция(...). Подача воды на город Донецк, а также на Червоногвардейский район Макеевки остановлена полностью», — говорится в заявлении коммунального предприятия.

Материалы по теме «Острее всего реагируют дети» Что рассказывают жители Донецка об обстрелах и боях в Авдеевке

Днем ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко рассказал, что боевые действия между ополчением и киевскими силовиками проходят на линии фронта протяженностью 50 километров. По его словам, части Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут тяжелые потери, пытаясь прорваться к Донецку и Макеевке.

Бои под Авдеевкой стали самыми ожесточенными с августа 2015-го, когда украинская артиллерия вела массированные обстрелы позиций ополчения и населенных пунктов ДНР. В частности, 31 января ВСУ обстреляли город Ясиноватая из реактивных систем залпового огня «Град».