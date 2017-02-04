Горловка оказалась полностью обесточена из-за подрыва ЛЭП

Горловка полностью осталась без света из-за подрыва линий электропередачи в районе Светлодарска (Донецкая область). Об этом в субботу, 4 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Там в диверсии обвинили украинских силовиков. Энергетики пытаются подключить город к электролиниям, идущим из Макеевки и Енакиево.

Очередное обострение конфликта в Донбассе началось в конце января. Бои в районе Авдеевки, в которых задействована артиллерия, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка. Стороны ведут борьбу за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка.

ДНР оценивает потери украинской стороны за последние дни в несколько сот человек. Среди ополчения, по словам представителя оперативного командования самопровозглашенной республики Эдуарда Басурина, жертвами стали шесть мирных жителей и 18 бойцов.