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В ДНР подсчитали потери украинских силовиков за последние дни

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Украинские силовики потеряли убитыми и ранеными свыше 200 человек с момента обострения ситуации в Донбассе. Такие цифры в среду, 1 февраля, на брифинге для журналистов привел глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает Донецкое агентство новостей

Он также отметил, что ополченцы ДНР не собираются отступать со своих позиций.

Между тем, как сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операцией Киев называет военные действия на востоке Украины), 1 февраля по данным на 14:00 по местному времени погибли двое украинских военнослужащих, столько же получили ранения. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о гибели трех военных 30 января и четырех бойцов 29 января.

О потерях ополченцев точных сведений также нет. 31 января пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук заявила телеканалу «112 Украина» о гибели 60 бойцов ДНР под Донецком.

Столкновения на ряде направлений в Донбассе активизировались в период с 29 по 31 января. Наиболее ожесточенными стали бои близ города Авдеевка (находящегося примерно в 20 километрах от Донецка). 1 февраля ополченец ДНР Александр Матюшин допустил, что части ВСУ могут попасть в районе населенного пункта в окружение.

«В результате украинских действий наши войска вернули все позиции, которые были заняты нами ранее. Есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка — Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост», — сказал он.

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