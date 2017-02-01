В ДНР подсчитали потери украинских силовиков за последние дни

Украинские силовики потеряли убитыми и ранеными свыше 200 человек с момента обострения ситуации в Донбассе. Такие цифры в среду, 1 февраля, на брифинге для журналистов привел глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, сообщает Донецкое агентство новостей

Он также отметил, что ополченцы ДНР не собираются отступать со своих позиций.

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Между тем, как сообщает «Корреспондент.net» со ссылкой на пресс-центр штаба АТО (антитеррористической операцией Киев называет военные действия на востоке Украины), 1 февраля по данным на 14:00 по местному времени погибли двое украинских военнослужащих, столько же получили ранения. Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о гибели трех военных 30 января и четырех бойцов 29 января.

О потерях ополченцев точных сведений также нет. 31 января пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ Елена Мокренчук заявила телеканалу «112 Украина» о гибели 60 бойцов ДНР под Донецком.

Столкновения на ряде направлений в Донбассе активизировались в период с 29 по 31 января. Наиболее ожесточенными стали бои близ города Авдеевка (находящегося примерно в 20 километрах от Донецка). 1 февраля ополченец ДНР Александр Матюшин допустил, что части ВСУ могут попасть в районе населенного пункта в окружение.

«В результате украинских действий наши войска вернули все позиции, которые были заняты нами ранее. Есть предпосылки штурма Авдеевки и создания так называемого авдеевского котла в треугольнике Горловка — Донецкий аэропорт — Ясиноватский блокпост», — сказал он.