В Донецке назвали число погибших после обстрелов украинской армии

В Донецке назвали число погибших и раненых среди ополченцев и мирного населения с начала нового обострения конфликта в Донбассе. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

«От массированного артиллерийского огня украинских нацистов по жилым районам населенных пунктов ДНР погибли шесть и получили ранения 34 мирных жителя», — рассказал он.

По словам Басурина, потери ополчения составили 18 человек погибшими, 26 ранеными, уточняет «Интерфакс».

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Вечером 2 февраля сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут огонь из артиллерии калибра 152 миллиметра и систем «Ураган» по всей территории Донецка.

Очередная эскалация конфликта в Донбассе в районе Донецка началась после попытки ВСУ перейти в наступление в конце января. Бои, развернувшиеся под Авдеевкой, стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы территории ДНР.

Противоборствующие стороны ведут борьбу за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка.