Число раненых в результате обстрела Донецка выросло до 10 человек

Количество раненых в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 10. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. «Нам известно, что раненых после обстрела со стороны ВСУ около 10 человек», — сказал он.

В соцсетях жители Донецка сообщают о призыве МЧС в связи с боевой тревогой выключить в домах освещение с целью светомаскировки. Им рекомендуется запастись водой, продуктами и медикаментами и проследовать в укрытие.

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела со стороны силовиков в Калининском районе города один человек погиб. «По улице Токмакская, 8 в Донецке полностью уничтожен дом, ранены двое мирных жителей», — сообщили в командовании.

Представители противоборствующей стороны также заявляют о погибших. По словам главы военно-гражданской администрации Донецкой области Павла Жебривского, в результате обстрела вечером в четверг два человека погибли, ранения в лицо получил иностранный фотожурналист.

«Обстрел Авдеевки продолжается. Прямое попадание в дом на улице Молодежной, 19. Перебиты газопровод и теплотрасса. По предварительной информации, здесь человеческих жертв нет. Один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГСЧС», — написал Жебривский на своей странице в Facebook.

В районе Донецка в последние дни отмечается обострение конфликта. Бои, в частности, развернулись возле Авдеевки, они стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы города.

Борьба ведется в основном за промзону, недалеко от которой находится важный транспортный узел — Ясиноватская развязка. ДНР оценивает потери украинской стороны за последние дни в несколько сот человек, точных сведений о потерях ополчения нет.