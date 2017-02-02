Украинская чиновница сыграла роль благодарной ВСУ жительницы Авдеевки

Украинский телеканал «Интер» выдал мариупольскую чиновницу за жительницу Авдеевки, которая благодарит военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор одесского интернет-ресурса «Таймер» Юрий Ткачев.

По словам журналиста, об инциденте ему рассказал один из постоянных собеседников. «Корреспондентка "Интера" бродила по Старухе (так в Авдеевке называют центральную часть города — прим. «Ленты.ру») в поисках желающих поблагодарить украинскую армию. С желающими было плохо, поэтому в роли "жительницы Авдеевки" в итоге пришлось выступить специально обученной чиновнице из Мариуполя», — сообщил Ткачев.

Он добавил, что его знакомого представительница телеканала назвала «сепаром» и общаться не стала, так как он удивлялся, почему нельзя убрать украинскую артиллерию из жилых районов.

Речь, очевидно идет о сюжете, в котором неизвестная женщина на пустынной улице плачет и просит бойцов ВСУ «не сдавать Авдеевку». Бурное обсуждение материал вызвал также в группе «Перекличка Авдеевки» во «ВКонтакте». «За целый день эту женщину никто не узнал, напрашивается вопрос», «Теперь покажут укросми, как народ любит карателей», — пишут пользователи.

Это не первый случай, когда украинские СМИ обвиняют в предвзятом освещении событий в Донбассе.

Бои в районе Авдеевки стали самыми ожесточенными с августа 2015 года, когда киевские силовики вели массированные обстрелы Донецка.