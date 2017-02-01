Украинский журналист пожаловался на непопулярность «мовы»

Украинский журналист, главный редактор интернет-издания «Остров» Сергей Гармаш заявил, что материалы на русском языке гораздо популярнее тех, что публикуются на украинском. Об этом в среду, 1 февраля, он сказал на круглом столе в Киеве, передает портал «Политнавигатор».

«Когда мне пишут украиноязычные авторы, я их ставлю на свой сайт, но я объективно вижу, что где-то раза в три-четыре меньше посещаемость», — отметил Гармаш.

Он добавил, что в случае принятия закона «О государственном языке», предполагающем исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни, русскоязычная аудитория на Украине «просто уйдет на российские сайты». «Это угроза не только свободе слова, но и национальной безопасности», — подчеркнул журналист.

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23 января депутат Рады Игорь Луценко подчеркнул, что законопроект «О государственном языке» поддержат патриотические силы страны. Он добавил, что политики, которые не знают госязыка, должны молчать.

Проект закона «О государственном языке» был внесен в Верховную Раду 21 января. Авторами документа являются 33 депутата парламента из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Кроме того, исключительно украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. За использование русского языка и языков нацменьшинств предусматриваются штрафы.